Уфа, 12 октября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Участнику специальной военной операции уфимцу Ильдару Суфиярову указом президента России Владимира Путина присвоено звание Героя России посмертно. Об этом 12 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Официальный телеграм-канал Главы Республики Башкортостан

«Храбрый воин, с несгибаемой волей и твёрдым характером ― таким он остался в памяти сослуживцев. Умело руководил взводом, нередко выполнять боевые задачи приходилось под огнём противника», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он также сообщил, что старший лейтенант командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». Боец подписал контракт на службу в зоне спецоперации в мае прошлого года, погиб весной 2024-го.

12 апреля в зоне боевого соприкосновения группа под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции. Отражая атаки противника, боец остался один. Не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя и трёх бойцов Вооружённых сил Украины.

Глава региона подчеркнул, что власти республики окажут всю необходимую поддержку родным и близким погибшего бойца. Он поблагодарил главу государства и министра обороны РФ Андрея Белоусова за поддержку ходатайства республики о присвоении Суфиярову звания Героя России посмертно.

Как сообщало ИА Регнум, в мае звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоили командиру экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76 Сергею Свешникову. Он сумел отвести горящий самолёт от населённого пункта под Иваново.

2 мая высокого звания посмертно удостоили участника специальной военной операции полковника Магомедали Магомеджанова. Он спас жизни многих молодых бойцов. Полковник проявил себя и в Сирии, а с началом СВО направился на передовую.