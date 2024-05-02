Махачкала, 2 мая, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Уроженец Дагестана, участник специальной военной операции полковник Магомедали Магомеджанов получил звание Героя России посмертно. Об этом 2 мая сообщил глава республики Сергей Меликов.

Мнестерство обороны РФ Магомедали Магомеджанов

«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России ― этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин», ― написал Меликов в Telegram-канале.

Глава Дагестана добавил, что Магомеджанов спас жизни многих молодых бойцов. По его словам, полковник был не просто хорошим командиром, но и подготовил в лучших традициях морской пехоты достойную смену.

Магомеджанов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, служил в морской пехоте, а в непростые для Северного Кавказа годы боролся против терроризма, за безопасность и покой земляков. Он проявил себя и в Сирии, а с началом СВО направился на передовую.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель командующего 18-й армии России полковник Магомедали Магомеджанов скончался в госпитале Севастополя от полученных в ходе СВО ранений 14 февраля. Его похороны прошли 17 февраля в родном селе Хлют в Рутульском районе со всеми воинскими почестями.

Магомеджанов погиб при исполнении воинского долга. Для героя эта военная операция была четвёртой. До участия в СВО замкомандующий 18-й армии боролся с терроризмом на Северном Кавказе и в Дагестане. Он служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой недавно указом главы государства присвоили почётное наименование «гвардейской».