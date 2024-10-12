Воронеж, 12 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Депутат Воронежской областной думы, генеральный директор предприятия «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко погиб в результате ДТП. Об этом сообщил 12 октября губернатор региона Александр Гусев.

Официальный Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева Евгений Гапоненко

ДТП случилось утром в Острогожском районе, уточнил он. Депутату накануне исполнилось 39 лет.

«Выражаю глубокие соболезнования Николаю Ивановичу Гапоненко и всем близким Евгения Николаевича, коллективу «Острогожсксадпитомника», а также жителям Острогожского района, на благо которого трудился Евгений Гапоненко», — написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в нынешнем созыве Гапоненко был заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций. «Острогожсксадпитомником» он руководил с 2008 года.

ЗАО «Острогожсксадпитомник» входит в число крупнейших в регионе производителей плодов и ягод. Предприятие ведёт историю с 1923 года, компанию в её нынешнем виде основал отец депутата Николай Гапоненко.