Вашингтон, 12 октября, 2024, 03:32 — ИА Регнум. В США арестовали россиянку Олесю Сумину, ей предъявлено обвинение в нападении на офицера пограничной службы после того, как она набросилась и поцарапала пограничника. Подробности сообщили в Минюсте страны.

ankakay Флаг на границе Канады и США

Установлено, что 9 октября 43-летняя Сумина с двумя детьми выехала с территории США в Канаду, где планировала подать заявление на предоставление убежища. Канадское агентство пограничной службы отказало Суминой и повезло обратно к КПП в городе Баффало в штате Нью-Йорк.

По информации канадских пограничников, женщина вела себя в машине агрессивно, им было «тяжело справляться» с ней. Они об этом уведомили американских коллег.

Отмечается, что Сумина якобы плевалась в машине, не сотрудничала, не отвечала на вопросы и не хотела предоставлять информацию о себе.

Когда офицеры попытались получить доступ к телефону женщины, она быстро спрятала его в карман, хватала пограничников за рубашки, царапала и впивалась в запястье и левую руку одного из них.

Максимальное наказание в случае признания россиянки виновной — восемь лет тюрьмы.

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