Лиссабон, 10 октября, 2024, 01:59 — ИА Регнум. В Португалии по запросу Соединённых Штатов был задержан глава криптовалютой компании Gotbit 26-летний россиянин Алексей Андрюнин.

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Согласно судебным документам, компания Андрюнина была известным «маркет-мейкером» в криптовалютной индустрии. Андрюнин был арестован 8 октября.

Всем фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, связанных с использованием электронных средств коммуникации, в том числе мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, сговор с целью манипулирования рынком и отмывания денег.

В рамках расследования против Gotbit и других компаний, американский минюст создал специальный криптотокен под названием NexFundAI. Этот токен был зарегистрирован на имя одноимённой компании, чтобы заключить договоры с Gotbit и другими компаниями и доказать преступные факты.

ФБР опубликовало специальную форму для заявлений на возврат средств для тех, кто покупал токены, использование которых было доказано в рыночных манипуляциях.

По данным ведомства, также были проведены задержания в США и Великобритании. Четверо из задержанных уже признали свою вину. В результате были конфискованы криптовалюты на сумму более 25 млн долларов и отключены боты для создания фиктивных торговых объёмов для более чем 60 криптоактивов.

Алексей Андрюнин ожидает экстрадиции в США.

Как сообщало ИА Регнум, в Зеленограде задержали мошенника, которым были обмануты 42 человека на общую сумму 71 млн рублей. Его начали разыскивать после обращения пострадавшего. Мужчина поверил создателям «инвестпроекта», обещавшим в интернете хороший заработок на инвестициях в криптовалюту.

Мужчина решил вложить деньги в предлагаемый проект. Деньги он переводил через личный кабинет, получая время от времени небольшую прибыль. Когда ему перестали перечислять доход, он обратился в полицию.

В Москве 2 октября возбудили уголовное дело против создателей криптовалютной биржи Cryptex. Оборот денег, поступивших за прошлый год в сервисы преступного сообщества, превысил 112 млрд рублей, преступный доход составил 3,7 млрд рублей. По возбуждённому по трём статьям УК РФ делу проходят 96 человек.