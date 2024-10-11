Вашингтон, 11 октября, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Представители оборонных ведомств стран — участниц НАТО на следующей неделе, 14–20 октября, начнут пересмотр стратегии в отношении России, пишет Politico.

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«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО», — сказано в публикации.

В материале уточняется, что проект для будущей стратегии ещё не готов. При этом отмечается, что «военные последствия» предполагаемых изменений в стратегии будут иметь ограниченный характер.

Также авторы материала заявили, что представители некоторых стран — участниц НАТО обеспокоены тем, что «слишком агрессивная» новая стратегия может стать для России сигналом об обострении напряжения.

8 октября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в НАТО отрабатывают возможные варианты боевых действий против России. По его словам, в альянсе перестали скрывать, что готовятся к потенциальному военному конфликту с РФ. Уже одобрены региональные планы обороны, сформулированы конкретные задачи для военных командований, идёт обкатка логистических маршрутов переброски войск, формирование складов вооружений и развёртывание контингентов, отметил замминистра.

Как передавало ИА Регнум, Москва неоднократно указывала, что НАТО нацелено на конфронтацию, а дальнейшее расширение военного блока не увеличит безопасность Европы. Президент России Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.