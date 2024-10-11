Курск, 11 октября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Российские военные за сутки эвакуировали из приграничных районов Курской области 56 человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

РИА Новости / Кирилл Каллиников

«За сегодняшний день российскими военнослужащими в Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуировано семь местных жителей, из Большесолдатского — шесть», — сказано в публикации.

В сообщении уточняется, что людей вывезли в безопасное место, им оказывается необходимая помощь. Других подробностей в пресс-службе правительства не привели.

24 сентября ИА Регнум передавало, что российских бойцов, которые были окружены ВСУ больше месяца в Курской области, вывели. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов пояснил, что скрывал операцию по выводу российских военных из окружения, доступа к ним не было.

Утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.