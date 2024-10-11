Суджанский район, Курская область, 11 октября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Российские военные уже освободили 15 сёл в Курской области, захваченных Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев / РИА Новости

«Из тех курских населённых пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены. На Донецком направлении на 10 участках наши войска двигаются вперёд», — приводит слова Алаудинова KP.RU.

По его словам, на этом направлении ежедневно освобождаются по одному-два населённых пункта.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Минобороны доложило, что российские военные группировки войск «Север» ВС РФ за прошедшую неделю освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

10 октября Минобороны сообщило, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Военкор Юрий Котенок в тот же день сообщил, что российская армия ведёт в Курской области боевые действия по освобождению населённого пункта Любимовка, примыкающего к нему Зелёного Шляха и населённого пункта Малая Локня.