Гаага, Нидерланды, 11 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Нидерланды выделили в своём бюджете на военную помощь Киеву около 10,4 млрд евро. Из них почти 4 млрд уже израсходованы, заявил 11 октября министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

Ddp/Global Look Press

«На военную поддержку Украине было выделено в общей сложности 10,4 миллиарда евро. Из них почти 4 миллиарда евро уже направлены, и ещё осталось более 6 миллиардов евро», — написал он на своей странице в соцсети Х.

14 июня сообщалось, что общая сумма военной помощи Нидерландов Украине составила более трёх миллиардов евро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Нидерландов выделило 60 млн евро на создание ударных беспилотников для Киева. Из выделенных средств 20 млн евро направят на закупку FPV-дронов, ещё 17,5 млн евро направят на закупку морских беспилотников.

6 октября стало известно, что Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Брекелманс добавил, что остальные истребители будут направлены на Украину в ближайшие месяцы.

Ранее власти Нидерландов разрешили Украине использовать их военную технику, в том числе истребители F-16, для ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий идущее на Западе обсуждение о «разрешении» Киеву бить высокоточным оружием НАТО для ударов вглубь РФ, так как у Украины нет необходимых специалистов и разведданных со спутников альянса.