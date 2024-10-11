Париж, 11 октября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Потеря Угледара в Донецкой Народной Республике стала психологическим шоком для украинской армии, сообщила французская газета Le Figaro.

ИА Регнум

«Падение в начале октябре города-крепости Угледар, бастиона юга Донбасса, стало психологическим шоком для украинской обороны. С тех пор русские продвинулись по всей линии фронта, протянувшейся более чем на тысячу километров», — говорится в материале.

Другой проблемой Вооруженных сил Украины, о которой говорится в статье Le Figaro, стало дезертирство. По информации издания, в 2024 году поле боя покинули не менее 15 тысяч украинских военнослужащих, что в пять раз больше, чем за весь 2022 год. И в последнее время количество дезертиров растёт.

«В результате получается страшный замкнутый круг: чем больше дезертиров, тем больше у русских преимущества на фронте; чем больше украинцы отступали, тем больше было дезертиров», — подводит итог журналист Le Figaro.

Ранее ИА Регнум писало, что Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими войсками 3 октября.