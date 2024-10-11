Варшава, 11 октября, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Украинские военные, которых отправляли на обучение в Польшу, проходили польскую таможню без каких-либо отметок в паспорте о пересечении границы. Об уловках рассказал «РИА Новости» бывший боец ВСУ, который сбежал из тренировочного лагеря в Польше.

ИА Регнум ВСУ

По словам военного, на пропускном пункте на украинской границе они проходили с украинскими паспортами, штампы никакие им не ставили. На польском КПП также никаких отметок не ставили. Не у всех были даже загранпаспорта.

«Просто прошли и всё. Ну, как будто границы нет. Все были в спортивных костюмах, как гражданские», — признался дезертир.

Его в Польшу отправляли на обучение заряжающим танка Leopard, он сбежал и легализовался в Германии как беженец.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы Вооружённых сил Украины дезертируют из-за неуставных отношений со стороны офицеров, считает депутат Верховной рады Сергей Евтушок. Он раскритиковал украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) за неправильную организацию военного призыва, из-за чего увеличиваются показатели, однако новобранцы при этом незамотивированы.

Украинский сварщик сбежал от мобилизации в Венгрию по внутренним конструкциям пограничного моста на контрольно-пропускном пункте «Тиса» в Закарпатье. Военнообязанный планировал свой побег. Когда он участвовал в ремонте моста, он подготовил себе путь к бегству от мобилизации.