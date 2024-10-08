Украина, 8 октября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Украинский сварщик сбежал от мобилизации в Венгрию по внутренним конструкциям пограничного моста на контрольно-пропускном пункте «Тиса». Об этом написал украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

alcangel144 Сварщик

Побег случился ещё в сентябре недалеко от села Соломонова Ужгородского района Закарпатской области. Но о хитроумном сварщике стало известно 8 октября.

«Уникальный способ побега за границу. Сварщик сбежал через вырезанную дырку в мосту в Венгрию. Это был один из ремонтников на контрольно-пропускном пункте «Тиса», — написал Глагола.

Установлено, что военнообязанный планировал свой побег. Когда он участвовал в ремонте моста, он подготовил себе путь к бегству от мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, один из бойцов ВСУ назвал конфликт на Украине братоубийственной войной и заявил, что не будет стрелять в русских, рассказал бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов.

В Одессе сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) попытались мобилизовать водителя трамвая прямо во время рейса, написало украинское издание «Страна. ua».

В публикации сказано, что попытка не увенчалась успехом, поскольку на помощь водителю пришёл один из пассажиров.

Военнопленный Александр Гусак рассказал, что на Украине сотрудников военкоматов финансово мотивируют за каждого мобилизованного. По его словам, чаще всего ТЦК вылавливают «алкашей» и обеспеченных молодых мужчин с целью получения взятки.

В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.