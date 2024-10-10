Вашингтон, 11 октября, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Тегеран пригрозил нанести удар по союзникам США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран. Об этом написала американская газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

ИА Регнум Ответ Ирана

По информации издания, власти Тегерана с использованием секретных дипломатических каналов передают угрожающие сообщения о намерении нанести удары по богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке.

Ответ Ирана последует в том случае, если с их территорий будут осуществляться атаки.

Такие предупреждения получили Иордан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар. Во всех этих странах присутствуют военные силы США и, по словам источников, власти этих государств уведомили Белый дом о нежелании предоставлять Америке или Израилю свою военную инфраструктуру или воздушное пространство для любых агрессий против Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке, информировал 10 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча пройдёт в Ашхабаде, куда Путин направится с рабочим визитом.

Глава минобороны Израиля Йоав Галант 9 октября заявил, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным и неожиданным. Министр обороны также заявил, что в Тегеране не поймут, что случилось и произошло, а просто увидят результаты.