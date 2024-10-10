Чехия, 10 октября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали возмущение населения. Об этом сообщил новостной канал CNN Prima News.

Global Look Press

«Сотни семей из Ждяра-над-Сазавой протестуют против того, что им не разрешают хоронить своих близких в гробу», — написали авторы.

Издание выяснило, что местные власти ввели запрет из-за высокого уровня грунтовых вод на 80 процентах территории кладбища. Родственники возмущены сложившейся ситуацией, некоторые даже предпочитают эксгумировать усопших и перенести их останки в другое место.

На данный момент для нового кладбища не могут подыскать место, а на большинстве существующих действует строгий запрет на захоронения в гробах.

Как пояснили в местной администрации, могильщики неоднократно обнаруживали, что тела не разлагаются. Поэтому было введено правило — в могилы или рядом с ними можно ставить только урны с прахом.

Как сообщало ИА Регнум, в России возник дефицит кладбищ и крематориев, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Крематории работают лишь в 27 городах. Так, на 5 млн человек приходится один крематорий. В пример парламентарий привела Японию, где на 79 тыс. граждан приходится один крематорий.

Жители Москвы получили возможность выращивать из праха умерших родственников ювелирные украшения, написало издание «Вечерняя Москва».