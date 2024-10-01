Москва, 1 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Жители Москвы получили возможность выращивать из праха умерших родственников ювелирные украшения. Об этом 30 сентября сообщило издание «Вечерняя Москва».

Илья Наймушин/РИА Новости

По данным газеты, прах путём выделения из него углерода ювелиры предлагают преобразовывать в графит, а затем в алмаз. После огранки алмаз становится бриллиантом и может быть вставлен в любое украшение. Весь процесс должен занимать от одного до шести месяцев. Цены на услуги начинаются от 5 тыс. евро.

В материале отмечено, что услуга пользуется спросом ввиду психологического фактора — наличие подобного рода материального напоминания якобы позволяет ощущать присутствие ушедшего человека рядом. Кроме того, для создания украшения потребуется лишь малая часть останков.

«Для осуществления задумки необходимо около 300–500 г праха, в то время как после кремации его остается около 3 кг», — сказано в статье.

Как передавало ранее ИА Регнум, стоимость похорон в Великобритании поднялась до рекордно высокой отметки — они обходятся более чем в 9,6 тыс. фунтов стерлингов. На фоне этого британцы всё чаще прибегают к кремации — самому бюджетному варианту захоронений, который не предполагает специальной церемонии и присутствия родственников.

Тем временем в США становятся популярнее экологические «зелёные захоронения» — интерес к ним проявляют более половины американцев. Например, на некоторых кладбищах покойников хоронят в неглубоких могилах завёрнутыми в биоразлагаемые кожухи. Предполагается, что так органические вещества быстрее попадут в почву. В ряде штатов разрешено компостирование тела, в результате которого появляется несколько кубических метров богатой питательными веществами почвы. Её можно использовать для посадки дерева или обогащения среды леса или сада.