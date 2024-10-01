Москвичи стали делать бриллианты из праха умерших родственников
«Вечерняя Москва»: в Москве стали популярны бриллианты из праха умерших родственников
Москва, 1 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Жители Москвы получили возможность выращивать из праха умерших родственников ювелирные украшения. Об этом 30 сентября сообщило издание «Вечерняя Москва».
По данным газеты, прах путём выделения из него углерода ювелиры предлагают преобразовывать в графит, а затем в алмаз. После огранки алмаз становится бриллиантом и может быть вставлен в любое украшение. Весь процесс должен занимать от одного до шести месяцев. Цены на услуги начинаются от 5 тыс. евро.
В материале отмечено, что услуга пользуется спросом ввиду психологического фактора — наличие подобного рода материального напоминания якобы позволяет ощущать присутствие ушедшего человека рядом. Кроме того, для создания украшения потребуется лишь малая часть останков.
«Для осуществления задумки необходимо около 300–500 г праха, в то время как после кремации его остается около 3 кг», — сказано в статье.
Как передавало ранее ИА Регнум, стоимость похорон в Великобритании поднялась до рекордно высокой отметки — они обходятся более чем в 9,6 тыс. фунтов стерлингов. На фоне этого британцы всё чаще прибегают к кремации — самому бюджетному варианту захоронений, который не предполагает специальной церемонии и присутствия родственников.
Тем временем в США становятся популярнее экологические «зелёные захоронения» — интерес к ним проявляют более половины американцев. Например, на некоторых кладбищах покойников хоронят в неглубоких могилах завёрнутыми в биоразлагаемые кожухи. Предполагается, что так органические вещества быстрее попадут в почву. В ряде штатов разрешено компостирование тела, в результате которого появляется несколько кубических метров богатой питательными веществами почвы. Её можно использовать для посадки дерева или обогащения среды леса или сада.