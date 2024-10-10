Москва, 10 октября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. В России возник дефицит кладбищ и крематориев, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Разворотнева привела статистику, согласно которой крематории работают лишь в 27 городах России. Так, на 5 млн человек приходится один крематорий. В пример парламентарий привела Японию, где на 79 тыс. граждан приходится один крематорий.

«Потребность в крематориях сегодня очень велика. В крупных городах — в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — до 70% погребений осуществляется именно в них», — приводит слова депутата «Парламентской газета».

По словам парламентария, изменить ситуацию может принятие нового законопроекта о разрешении бизнесу строить ритуальные сооружения по системе государственно-частного партнёрства. Разворотнева также сказала, что представители бизнеса готовы начать сотрудничество в данной сфере.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Сочи следователи СКР пресекли деятельность организованной группы, которая предоставляла за взятки места для захоронения. Ежемесячно участники группы получали от 10 млн до 15 млн рублей, которые злоумышленники делили между собой.