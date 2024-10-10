Москва, 10 октября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 23 декабря экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, также в двух эпизодах растраты.

Илья Питалев/РИА Новости Тимур Иванов

«Апелляционная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда признала законным постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Иванова и Бородина», — приводит ТАСС слова судьи.

На аналогичный срок арест продлили сообщнику Иванова — предпринимателю и директору компании «Волжский берег» Сергею Бородину. Соответствующее решение суда уже вступило в законную силу.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября следователи завершили следственные действия по новому уголовному делу о растрате в особо крупном размере в отношении Иванова.

Новое дело состоит из двух эпизодов. Фигурант перечислил на счета иностранных компаний средства банка «Интеркоммерц» — всего более 3 млрд рублей. Мошенничество проводилось под видом заключения договоров о купле-продаже валюты.

Также бывшему замминистра обороны вменяется растрата более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.