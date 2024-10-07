Москва, 8 октября, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Следователи завершили следственные действия по новому уголовному делу о растрате в особо крупном размере в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Балуев.

Mil.ru Тимур Иванов

«Иванов вину не признаёт, считает новое обвинение абсурдным», — пояснил защитник.

Балуев добавил, что в ближайшее время адвокаты и подзащитный начнут изучать материалы уголовного дела. После ознакомления оно будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Как сообщало ИА Регнум, Тимуру Иванову 7 октября предъявили новое обвинение — в растрате в особо крупном размере.

Новое дело состоит из двух эпизодов. Фигурант перечислил на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» средства банка «Интеркоммерц» — всего более 3 млрд рублей. Мошенничество проводилось под видом заключения договоров о купле-продаже валюты. Вместе с этим бывшему замминистра обороны вменяется растрата более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

По информации источника агентства, показания на Иванова дал его экс-подчинённый Антон Филатов.

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, бывший чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Ни по одному из обвинений Тимур Иванов, арестованный по решению суда до 23 декабря, не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи.

24 сентября стало известно, что по делу Иванова наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей: на земельный участок площадью 82 тыс. квадратных метров, на загородный дом площадью 2,5 тыс. квадратных метров и на баню в Тверской области площадью 420 квадратных метров.