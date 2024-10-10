Москва, 10 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Российские военные разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожили несколько единиц боевой техники, а также бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Соответствующее видео 10 октября опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят группы боевиков ВСУ на места высадки, разведчики группировки войск «Запад» с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары», — сказано в публикации оборонного ведомства.

После поражения техники российские военные уничтожили бойцов ВСУ, которые пытались скрыться. Этот момент зафиксировали средства объективного контроля.

9 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставкеАндрей Марочко сообщил, что российские войска, активнее наступающие в Купянском районе Харьковской области, уничтожили мост и несколько переправ, а также поразили цех по сборке беспилотников.

8 октября ИА Регнум сообщало, что российский военные группировки войск «Север» с помощью ударного беспилотника «Иноходец» уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в Сумской области.