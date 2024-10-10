Николаев, Украина, 10 октября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли серию ударов по производству беспилотников в Николаеве, на котором работали иностранцы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В Николаеве в стороне завода ЧСЗ раздался громкий взрыв. Прилёт был по цеху, где производились БПЛА самолётного типа, а также собирались водные беспилотники», — приводит слова Лебедева «РИА Новости».

Координатор николаевского подполья добавил, что в сторону каботажного спуска к ЧСЗ направилось много военных машин и автомобилей Службы безопасности Украины.

По словам Лебедева, в производстве и испытаниях БПЛА принимали участие иностранные специалисты, которых также «накрыло ударом».

Также 10 октября российские бойцы уничтожили две пусковые установки и кабину управления зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ.

9 октября ИА Регнум передавало, что Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 141 районе.

8 октября Минобороны РФ докладывало о нанесении ударов по контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, а также складу и цеху по производству беспилотников.