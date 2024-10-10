Москва, 10 октября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Российские бойцы уничтожили две пусковые установки и кабину управления зенитно-ракетного комплекса Patriot Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 10 октября в Минобороны РФ.

IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

В оборонном ведомстве уточнили, что военные цели были уничтожены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

«Поражены: кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США», — сказано в сообщении Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября Минобороны опубликовало видео уничтожения ракетой «Искандер-М» дивизиона зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.

Ранее ведомство проинформировало об уничтожении дивизиона ЗРК Patriot. Расчётом ОТРК «Искандер-М» были нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населённого пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.