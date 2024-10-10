Майкоп, 10 октября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. В Адыгее устранили все последствия атаки беспилотников на пригород Майкопа посёлок Родниковый, гражданская инфраструктура в результате ЧП не пострадала, сообщил 10 октября глава республики Мурат Кумпилов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жители, ранее эвакуированные, в ближайшее время смогут вернуться в свои дома, написал Кумпилов в Telegram-канале.

«Обстановка после атаки БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована. Все последствия ЧС устранены. Разрушений гражданской инфраструктуры нет. Жители пос. Родникового, эвакуированные в пункт временного размещения на период работы экстренных служб, в ближайшее время могут вернуться в свои дома», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кумпилов проинформировал, что в ночь на 10 октября беспилотники ВСУ атаковали посёлок Родниковый. На месте происшествия возник пожар. Жители были эвакуированы, для них был развёрнут временный пункт размещения. Сообщалось, что жертв и пострадавших в результате ЧП не было.

После атаки дронов на пригород Майкопа меры безопасности в столице республики были усилены, сообщал мэр города Геннадий Митрофанов. Он обратил внимание на распространение недостоверных сообщений о якобы ведущейся эвакуации из Майкопа и призвал ориентироваться на официальные источники информации.