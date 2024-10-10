Москва, 10 октября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Орден Святого апостола Андрея Первозванного, который президент России Владимир Путин вручил белорусскому лидеру Александру Лукашенко, полностью заслужен, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Александр Лукашенко является примером того, как можно и нужно выстраивать добрососедские отношения с Россией, сказал депутат в разговоре с ИА Регнум.

«Встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко происходят очень часто. За последний год они встречались около 10 раз. Это свидетельствует о беспрецедентно большом сотрудничестве России и Белоруссии и о беспрецедентном доверии. Данная встреча лидеров двух стран ознаменована тем, что Лукашенко получил высшую награду, которая есть в России. Не многие имеют этот орден. Он очень почётный. Это действительно заслуженная награда», — рассказал Матвейчев.

Депутат отметил, что после развала Советского Союза Белоруссия оказалась в самом худшем положении среди всех стран СНГ. Но благодаря сотрудничеству и дружбе с Российской Федерацией стране удалось улучшить своё положение по многим показателям, а в некоторых направлениях Минску удаётся опережать Москву, указал Матвейчев.

«Происходит всё большая интеграция наших экономик. Товарооборот России и Белоруссии измеряется в триллионах. Наши предприятия кооперируются. Гомсельмаш и Россельхозмаш делают друг для друга детали, делают совместную сельхозтехнику, и так во многих других направления. МАЗ сотрудничает с КамАЗом. И в области электроники происходят взаимодействия. Рынки наших стран открыты. Нет такой сферы, где наше сотрудничество могло бы быть в застое», — отметил парламентарий.

Депутат напомнил и о том, что теперь Белоруссию защищает «ядерный зонтик» России. Это фактически означает серьезную гарантию безопасности для белорусского государства, а также открывает окно новых возможностей.

«Наличие ядерного зонтика России над Белоруссией означает отсутствие своих собственных трат на оборону. Деньги из бюджета [Белоруссии] могут пустить на социальное развитие», — сказал Матвейчев.

Говоря о других странах СНГ, которые выбрали иной путь, нежели Белоруссия, депутат отметил, что не хватило мудрости у элит этих народов.

«Если бы Украина вела себя так же, или Армения, или Грузия, не теряли бы времени, то всё бы у них было прекрасно, даже лучше, чем у Белоруссии. Но вот не хватило мудрости у элит этих народов. А Лукашенко этой мудрости хватило, и мы это ценим, благодаря чему и орден», — заключил Матвейчев.

9 октября Владимир Путин встретился в Кремле с Александром Лукашенко и вручил ему высший государственный орден Российской Федерации.