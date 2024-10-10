Санкт-Петербург, 10 октября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Дворники, продавцы-кассиры и автомеханики оказались самыми востребованными работниками в Санкт-Петербурге в 2024 году, сообщает пресс-служба сервиса интернет-рекрутмента hh.ru.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Для профессии дворника на каждую вакансию приходится примерно по одному соискателю. Профессии продавца-кассира и автомеханика чуть менее дефицитны: 1,1 и 1,5 человека на вакансию соответственно.

Дворник в Петербурге может зарабатывать до 45 тыс. рублей в месяц, что на 18% больше прошлогоднего показателя. Зарплаты продавцов и автомехаников увеличились на 25% и 20%. В компании нехватку людей таких профессий объяснили «негативными демографическими процессами».

В городе также высоко востребованы повара, уборщики, фрезеровщики и токари, мерчандайзеры, фармацевты-провизоры, сантехники и парикмахеры. Наиболее острая конкуренция наблюдается за должности режиссёров и журналистов — 118 и 114 резюме на вакансию соответственно. На одно место арт-директора претендуют 76 соискателей, а на место менеджера по стратегии — 72.

Как сообщало ИА Регнум, дефицит иностранных рабочих испытывают более половины российских компаний. По данным платформы hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), мигрантов меньше привлекают к работе из-за незнания русского языка и ограничений по найму иностранцев.