Москва, 31 июля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В Сочи следователи СКР пресекли деятельность организованной группы, которая предоставляла за взятки места для захоронения. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Александр Рюмин/ТАСС

В публикации указано, что не позднее ноября 2023 года действующий на тот момент общественный советник мэра Сочи решил получать за предоставление мест на кладбищах незаконное вознаграждение, зная, что согласно законодательству это осуществляется на безвозмездной основе.

Как сообщают представители ведомства, для этого он создал организованную группу, вступив в сговор с начальником отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и ещё несколькими лицами. Члены группы создавали условия, при которых захоронение возможно было только при передаче взяток. Денежные суммы варьировались от 200 тыс. до трёх миллионов рублей.

По предварительным данным, ежемесячно участники группы получали от 10 млн до 15 млн рублей, которые злоумышленники делили между собой.

Следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении экс-советника по финансово-экономическим вопросам и шести его подельников, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, которое было сопряжено с вымогательством.

Как сообщил источник «Известий», одним из подозреваемых является бывший советник мэра Сочи Родион Пищур.

Telegram-канал «112» уточнил, что в настоящее время силовики проводят обыски у фигурантов сочинского ОПГ.

«Известно как минимум о 30 адресах, где работают в настоящий момент правоохранители», — уточнил Telegram-канал, добавив, что речь идёт о взятках, достигавших «миллиона за похоронное место».

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля арестовали заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Он отправлен под стражу на два месяца, до 30 сентября. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.