Москва, 10 октября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Обвинения в том, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Европе, в том числе в Великобритании, не имеют под собой доказательств. Об этом заявил 10 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления главы британской разведывательной службы MI5 Кена Маккаллума.

Hesther Ng/Global Look Press

«Все эти заявления абсолютно бездоказательны, безосновательны. Поэтому как к бездоказательным обвинениям к ним и нужно относиться», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле такие утверждения не готовы и не собираются как-то воспринимать и призывают относиться к ним как к не заслуживающей внимания огульной критике.

Ранее Маккаллум, выступая в Лондоне, обвинил российские спецслужбы в попытках «создать хаос» на Европейском континенте. По его словам, это происходит на фоне активной поддержки Украины, которую оказывают Великобритания и другие западные государства.

Посольство России в Лондоне заявило в Telegram-канале, что это необоснованные обвинения. Дипломаты подчеркнули, что Маккаллуму хорошо известно о враждебных действиях стран НАТО, включая Британию, в отношении РФ. Именно с Россией ведут борьбу, именно к ней применяют тактику запугивания, направленную на поддержание киевского режима, говорится в заявлении.