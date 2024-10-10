Токио, 10 октября, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Вертолёт ВВС США совершил аварийную посадку в японской префектуре Канагава, сообщает 10 октября агентство Kyodo.

FRANCIS R. MALASIG/ЕРА/ТАСС

«Американский военный вертолёт с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в четверг на пляже недалеко от Токио», — говорится в сообщении.

Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что от американской стороны потребуют принять все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Отмечается, что вертолёт приписан к американской военной базе Ацуги в префектуре Канагава. Пострадавших в результате экстренной посадки нет. О подробностях инцидента и о том, какого типа вертолёт, не сообщается, указано только, что пилоты решили приземлиться после «выявления неисправности».

В августе, говорится в публикации, вертолёт ВМС США совершил вынужденную посадку на рисовом поле в Эбине в префектуре Канагава. В ноябре 2023 года, как сообщало ИА Регнум, в районе японской префектуры Каносима в море упал американский конвертоплан Osprey. На борту, по уточнённым данным, находились шесть человек.