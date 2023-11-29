Токио, 29 ноября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Американский конвертоплан Osprey упал в море в районе префектуры Каносима в Японии. Как сообщает 29 ноября агентство Kyodo, на его борту находились восемь человек.

Cpl. Chloe Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский конвертоплан Osprey

Береговая охрана направила патрульные корабли и самолёты для поиска рухнувшего конвертоплана.

Сообщается также, что Osprey, возможно, потерпел крушение примерно в 2–4 километрах от аэропорта Якусима.

Точных данных о погибших или пострадавших пока нет.

Это не первый несчастный случай, который произошёл с американскими конвертопланами. В 2016 году американский MV-22 совершил аварийную посадку у берегов Окинавы, а в 2017 году и августе 2023 года в Австралии также произошли крушения, в результате которых погибли три члена экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года США подтвердили приостановку полётов конвертопланов CV-22 Osprey в Японии. В командовании спецопераций ВВС США пообещали досконально изучить проблемы и принять меры по снижению вероятности возникновения несчастных случаев.

Военный конвертоплан США V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев, потерпел крушение во время учений у побережья Австралии в конце августа 2023 года. Членов экипажа и пассажиров объявили пропавшими без вести.