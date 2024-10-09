Москва, 9 октября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Профицит федерального бюджета России по итогам девяти месяцев 2024 года составил 169 млрд рублей, сообщается на официальном сайте Министерства финансов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, доходы бюджета за отчётный период составили 26,289 трлн рублей. Этот показатель на 33,2% больше, чем годом ранее.

29 сентября ИА Регнум передавало, что правительство одобрило проект федерального бюджета России на период с 2025 по 2027 год. Согласно плану, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей.

В 2025 году федеральные расходы вырастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей. За счёт этого дефицит составит около 0,5% ВВП. При этом значительная доля ресурсов заготовлена для реализации национальных проектов.

Минфин 6 сентября сообщил, что дефицит федерального бюджета РФ за январь ― август 2024 года составил 331 млрд рублей. Доходы бюджета за отчётный период составили 23,029 трлн рублей, что на 35,5% больше, чем годом ранее.

Премьер-министр Михаил Мишустин в апреле заявил, что доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей. Исполнение расходов бюджета в 2023 году приблизилось к 100%. По его словам, это лучший результат последних лет.