Москва, 9 октября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. В третьем квартале 2024 года к проекту «Сделано в Москве» присоединились около 500 компаний, теперь в программе участвуют более 6 тыс. столичных предпринимателей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Александр Щербак/ТАСС

Она напомнила, что участники проекта могут воспользоваться комплексом офлайн — и онлайн-инструментов для развития бизнеса, передаёт пресс-служба мэра.

«С начала года предприниматели продали порядка 100 тыс. товаров на сумму 325 млн рублей. Только с июля по сентябрь этот показатель достиг 170 млн рублей, что втрое больше, чем за весь 2023-й», — отметила заместитель мэра.

В 2024 году участники программы реализовали 60% продукции на крупных городских мероприятиях, выставках и в фирменных магазинах, 40% доходов было получено благодаря онлайн-торговле — фирменные витрины проекта появились на крупнейших маркетплейсах России, сказано в сообщении.

Еще одним каналом распространения продукции участников программы стал сайт «Сделано в Москве», который посетили уже 4 млн пользователей, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в 2024 году объём экспортных поставок московских компаний в страны Африки и Юго-Восточной Азии увеличился. Начиная с 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнёров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ, напомнила пресс-служба мэрии.