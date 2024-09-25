Москва, 25 сентября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. С начала 2024 года произошло увеличение объёмов экспортных поставок из московских компаний в страны Африки и Юго-Восточной Азии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

«В соответствии с распоряжением Сергея Собянина город активно помогает столичным предприятиям развивать торгово-экономическое сотрудничество. Например, объём взаимной торговли Москвы и Индонезии за первое полугодие 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023-го вырос практически в два раза. Среди товаров промышленности драйверами развития стали изделия металлообработки, фармацевтики, косметики, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности», — приводит слова Ликсутова сайт мэра и правительства Москвы.

В публикации отмечается, что среди поставляемой продукции есть товары для здорового питания, а также для стоматологии.

«Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Индонезию за первое полугодие 2024-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос практически в 10 раз. Например, в 2024 году столичные производители впервые поставили в эту страну полуфабрикаты из стали. Положительную динамику демонстрирует и пищевая отрасль — по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года поставки выросли более чем на 19 процентов», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

В материале говорится, что московское мороженое пользуется большой популярностью в Сенегале, поставки лакомства туда выросли на 78%, а общий объём торговли и вовсе в 2,5 раза.

Начиная с 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнёров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ, отмечено на сайте мэрии.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Москве был создан клуб экспортеров для предпринимателей, развивающих бизнес на зарубежных рынках. Вступить в клуб могут бизнесмены, заключившие в прошлом году внешнеторговые контракты на сумму не менее одного миллиона рублей, как указано на сайте мэрии.

Эксперты отмечают, что основным источником роста производства в Москве является рост внутреннего спроса, стимулированный импортозамещением и переориентацией экспорта на рынки дружественных стран.