Вашингтон, 9 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Американское оружие, в том числе предназначенные для Украины зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), в ближайшее время будут направлены Израилю, заявил бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Если кто-то думает, что Украина в ближайшее время получит какие-либо зенитно-ракетные комплексы в сколько-нибудь серьёзном количестве, вы обманываете себя», — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт добавил, что Вашингтон переключает своё внимание с Украины на Ближний Восток не только в военной сфере, но и в логистическом производстве.

До этого депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке является проблемой для Киева. По его словам, данный конфликт перетянет на себя ключевое внимание партнёров Украины и их помощь.

8 октября ИА Регнум передавало, что список вооружений и техники США для дальнейшей поставки Украине подготовил главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. В этот список вошли крылатая ракета большой дальности класса «воздух — земля» JASSM и система связи, известная как Link 16, используемая США и НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, поддерживающий киевский режим военной помощью, призвал прекратить поставки оружия в Израиль. Макрон добавил, что приоритетом французских властей сейчас является избежание эскалации.