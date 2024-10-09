Москва, 9 октября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Семерым медалистам Паралимпиады 2024 года в Париже присвоили звание заслуженных мастеров спорта России. Соответствующий приказ опубликован на сайтеМинспорта.

Илья Питалев/РИА Новости Зоя Щурова

Звания заслуженных мастеров спорта получили тхэквондист Алиасхаб Рамазанов, пловцы Кирилл Пульвер и Зоя Щурова, а также легкоатлеты Иван Ревенко, Матвей Якушев, Алан Кокойты и Георгий Маргиев.

Ревенко и Якушев в Париже стали победителями Паралимпиады. Рамазанов, Кокойты и Щурова завоевали серебряные медали, а Маргиев — бронзу. Пульвер выиграл серебро и бронзу Игр.

Как передавало ИА Регнум, Паралимпиада проходила в Париже в период с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены стали обладателями 20 золотых, 21 серебряной и 23 бронзовых медалей.

Российские и белорусские паралимпийцы выступили на Играх в нейтральном статусе. Медали спортсменов не учитывают в общем зачёте. Лидерами в нём стали представители Китая, завоевавшие 84 золотых, 75 серебряных и 50 бронзовых наград. Они досрочно победили в зачёте.

В Паралимпиаде принимали участвовали 88 российских спортсменов в пяти видах спорта — лёгкой атлетике, триатлоне, настольном теннисе, плавании и тхэквондо.