Париж, 7 сентября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Сборная Китая в шестой раз подряд одержала победу на Паралимпийский играх. В общекомандном медальном зачёте летних спортивных состязаний в Париже она победила досрочно.

Aurelien Morissard/AP/TASS Спортсмены из Китая на церемонии открытия летних Паралимпийских игр

Согласно данным на 7 сентября, китайские спортсмены заняли первую строчку медального зачёта Игр, завоевав 196 медалей, из которых 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых.

Сборная Китая уже становилась победителем Паралимпиад в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах. На прошлых соревнованиях спортсмены из КНР завоевали 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую медаль.

Второе место в медальном зачёте Паралимпиады-2024 занимает сборная Великобритании. На её счету 109 медалей (45 золотых, 38 серебряных и 26 бронзовых). Тройку замыкает команда США с 92 наградами.

Российские спортсмены принимают участие в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе. На их счету 55 медалей (16 золотых, 19 серебряных, 20 бронзовых).

Спонсор Паралимпийских игр 2024 года оставил без подарков российских спортсменов, принимавших участие в соревнованиях. Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил 6 сентября, что российскую делегацию пригласили на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже, но она посетит её не в полном составе.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября.