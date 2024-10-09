Москва, 9 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Москве сотрудники Следственного комитета (СК) задержали мужчину, разместившего в соцсети публикацию, в которой он угрожал применить насилие в отношении российских военных и их близких родственников, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Кадр из видео

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По данным следствия, фигурант дела разместил в соцсети запись для неограниченного круга лиц, в которой возбуждал ненависть или вражду в отношении российских военных и их близких родственников, а также угрожал им насилием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в августе в Москве задержали трёх подростков, записавших видео, в котором СК усмотрел призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) — в этой связи проводится проверка. Кроме того, на видео молодые люди демонстрировали оружие и запрещённые вещества. В отношении задержанных составлены административные протоколы.