Москва, 17 августа, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета в Москве задержали троих приезжих молодых людей, которые публиковали ролики в интернете с призывом к экстремисткой деятельности, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

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В СК считают, что на опубликованных видео подростки выступали с призывами, которые были направлены на возбуждение национальной розни, социальной вражды и унижение национального достоинства. Также задержанные открыто демонстрировали оружие, похожее на огнестрельное, и запрещённые вещества.

В течение нескольких часов после публикации видео сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков и задержали их. На молодых людей уже составили административные протоколы. Также по факту случившегося организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«В настоящее время следователями столичного СК совместно с оперативными службами все трое участвующих установлены. С ними проводятся необходимые проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.

15 августа в Москве задержали курьера Тамерлана Х. за призывы к экстремистской деятельности. Как оказалось, доставку заказов 20-летний Тамерлан совмещал с ведением одного из Telegram-каналов, в котором размещались призывы к экстремизму. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

6 марта житель посёлка Емельяново под Красноярском попал под уголовное преследование за видео с призывами к совершению насильственных действий в отношении российских военных СВО. Уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины возбудили по статье УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.