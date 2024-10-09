Москва, 9 октября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Храм преподобного Сергия Радонежского на севере Москвы оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства столицы подчеркнут красоту уникального здания.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Храм преподобного Сергия Радонежского в Бусинове. Визуализация подсветки

«Главная задача — подчеркнуть красоту и архитектурные особенности храма преподобного Сергия Радонежского на Ижорской улице, который был построен в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения», — сообщил Пётр Бирюков. По его словам, специальный проект организации освещения уже разработан, освещение смонтируют уже в этом году. Для храма создан световой образ, который акцентирует детали и элементы сооружения.

Всё новое освещение будет иметь теплый или нейтральный оттенок белого цвета в соответствии с принятой концепцией освещенности Москвы, подчеркнул заместитель мэра российской столицы. «Специалисты АО «ОЭК» смонтируют 74 осветительных прибора с энергоэффективными светильниками, которые будут установлены на верхней и нижней частях фасада, подсветят колокольню, шатры и купола, выделят мозаичные иконы», — рассказал Пётр Бирюков.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Храм преподобного Сергия Радонежского в Бусинове. Визуализация подсветки

За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой — в четыре. При этом, подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства столицы, потребление электроэнергии не увеличивается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.