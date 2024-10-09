Псков, 9 октября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли попытку вербовки жителя Дновского района Псковской области со стороны украинской разведки. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

ФСБ России/РИА Новости

По данным спецслужбы, мужчина связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного главному управлению разведки (ГУР) минобороны Украины, и выразил готовность перейти на сторону украинских военных в случае отправки в зону спецоперации.

«Однако фактический переход на сторону ВСУ он не осуществил», — приводит ТАСС сообщение спецслужбы.

Мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для государственной измены в форме перехода на сторону противника (ст. 275 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в ФСБ сообщили о задержании жителя Запорожской области по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным спецслужбы, задержанный с октября 2023-го по май 2024 года финансировал фонды, контролируемые украинскими спецслужбами и ВСУ.

2 октября УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщило о задержании гражданки Украины, которая корректировала ракетные удары ВСУ по региону. Задержанная призналась, что направляла украинской армии информацию о местоположении российских военных, снимки проезжавшей по городу техники.