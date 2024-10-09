Брянск, 9 октября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Взрывы произошли на территории Карачевского района Брянской области, сообщает 9 октября пресс-центр ГУ МЧС по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над Брянской областью 24 украинских беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, массированную атаку беспилотников ВСУ ночью также отразили в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что один БПЛА самолётного типа сбили в районе Новошахтинска, девять — на юго-западе области. В Кагальницком районе после падения обломков вспыхнул ландшафтный пожар, его потушили, пострадавших нет.

Минобороны РФ информировало о перехвате и уничтожении 47 украинских дронов самолётного типа над территорией страны ночью 9 октября. Из них 24 сбили над Брянской областью, 13 — над акваторией Азовского моря, пять — над Белгородской областью, по два — над Курской и Ростовской областями, один — над Краснодарским краем.