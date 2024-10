Москва, 9 октября, 2024, 06:27 — ИА Регнум. В этом году европейские зарубежные страны отказали в десятках запросов из России о выдаче подозреваемых и предоставлении правовой помощи. Среди причин отказа — политические мотивы. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Компетентные органы иностранных государств отказали в исполнении 27 запросов о правовой помощи, из них семь — по политическим причинам. Латвия и Швейцария отказали на три запроса, Канада — на один.

Также зарубежные страны не стали выполнять 67 запросов о выдаче, из них 14 — по политическим причинам. По 19 запросам причины отказа не указывались или помечались как «иные причины». Среди причин отказа — выдача обвиняемых по статьям о мошенничестве, причинении ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, разбое.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что есть и положительные примеры сотрудничества. За восемь месяцев России выдали 120 человек и выполнили 283 запроса о правовой помощи по уголовным делам.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратура РФ подала иск к украинским властям и двум американским банкам — The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank — из-за ущерба, причинённого Сбербанку.

Надзорное ведомство попросило суд наложить арест на 93,5 млрд рублей на счетах этих американских банков и взыскать с их счетов около 34,5 млрд рублей в счёт возмещения замороженных ими средств «МР Банка», в отношении которого Киев ещё в 2022 году принял решение о ликвидации и изъятии имущества.