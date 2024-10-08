Самара, 8 октября, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Вечером 8 октября произошло возгорание в концертном зале города Самары. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Отмечается, что на момент пожара концертный зал не работал. Пострадавших нет.

По данным МЧС, горело чердачное помещение и второй этаж зала. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

На месте работали 20 единиц техники и 67 специалистов.

Вскоре пожар удалось локализовать.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа в Самаре тушили пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Огонь вспыхнул на улице Грозненской и охватил 1000 кв. м. К тушению возгорания привлекали более 70 специалистов и 22 единицы техники.

В красноярском Норильске 7 октября загорелся склад с ацетоном и пеллетами, пламя успело перейти на соседнее здание. Изначально в МЧС информировали о возгорании на 1560 кв. м, позже площадь увеличилась до 1610 кв. м. О пострадавших не сообщалось.