Норильск, Красноярский край, 7 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В красноярском Норильске загорелся склад с ацетоном и пеллетами, пламя успело перейти на соседнее здание. Об этом сообщает 7 октября пресс-центр МЧС России.

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Первоначально в МЧС сообщили о возгорании на 1560 квадратных метрах, позже площадь увеличилась до 1610 «квадратов».

«Огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания», — говорится в сообщении.

На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября в Красноярском крае тушили хранилище, в котором находилось более 3 тыс. тонн гороха. Пожар локализовали на площади 2,4 тыс. квадратных метров.