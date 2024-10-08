Киев, 8 октября, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Аппарат Верховной рады Украины запретил депутатам и сотрудникам парламента пользоваться мессенджером Тelegram в служебных целях, сообщил председатель комитета Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

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На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он рассказал о введении запрета на установку и использование Telegram на служебных компьютерах или же личных гаджетах, которые используются в служебной деятельности.

Также Юрчишин сообщил, что депутаты Рады по новым правилам должны подключить обязательную двухфакторную авторизацию и отменить синхронизацию контактов.

20 сентября ИА Регнум передавало, что чиновникам и военнослужащим на Украине запретили использовать мессенджер Теlegram на служебных смартфонах и других устройствах. В частности, ограничения касаются тех, кто работает в сфере безопасности и обороны, а также сотрудников предприятий, которые относятся к операторам критической инфраструктуры.

Ранее председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимюк заявила, что киевский режим ведёт переговоры с Евросоюзом, пытаясь ограничить работу Теlegram. По её словам, обсуждались меры, которые позволят блокировать работу мессенджера и штрафовать компанию.