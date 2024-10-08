Екатеринбург, 8 октября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Российская чемпионка по ледолазанию Алёна Власова умерла после того, как её укусил заражённый энцефалитом клещ на даче. Об этом сообщила Федерация альпинизма Свердловской области.

пресс-служба Федерации альпинизма РФ

«В ледолазной семье трагедия, вчера скоропостижно скончалась скоростница-кировчанка Власова Алёна», — сказано в сообщении федерации во «ВКонтакте».

Отмечается, что заражённое насекомое укусило спортсменку в начале июня. Уже к концу месяца появились осложнения в виде менингиального энцефалита. Позже Власову перевели в реанимацию с комой, в которой она провела три месяца. Однако врачам не удалось спасти спортсменку. 5 октября она скончалась.

Власова стала чемпионкой России в феврале этого года. У спортсменки остались муж и 12-летняя дочь.