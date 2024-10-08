Чемпионка РФ по ледолазанию Алёна Власова умерла после укуса клеща на даче
Екатеринбург, 8 октября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Российская чемпионка по ледолазанию Алёна Власова умерла после того, как её укусил заражённый энцефалитом клещ на даче. Об этом сообщила Федерация альпинизма Свердловской области.
«В ледолазной семье трагедия, вчера скоропостижно скончалась скоростница-кировчанка Власова Алёна», — сказано в сообщении федерации во «ВКонтакте».
Отмечается, что заражённое насекомое укусило спортсменку в начале июня. Уже к концу месяца появились осложнения в виде менингиального энцефалита. Позже Власову перевели в реанимацию с комой, в которой она провела три месяца. Однако врачам не удалось спасти спортсменку. 5 октября она скончалась.
Власова стала чемпионкой России в феврале этого года. У спортсменки остались муж и 12-летняя дочь.