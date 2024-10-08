Москва, 8 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Актёр Андрей Неретин, сыгравший уссурийского депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, умер из-за остановки сердца на фоне хронических заболеваний, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Галину Антонец.

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«Причина смерти актёра Андрея Неретина — обострение старых заболеваний и остановка сердца», — сказано в публикации.

В материале уточняется, что 48-летний актёр больше года не употреблял алкоголь, однако за несколько дней до смерти сорвался и ушёл в запой. Согласно первоначальной версии, мужчина умер из-за оторвавшегося тромба, однако она не подтвердилась.

О смерти актёра Андрея Неретина стало известно 6 октября. Уточняется, что мужчина скончался во сне. Накануне актёр перенёс инсульт. Также ему провели операцию по замене тазобедренного сустава, после которой он с трудом мог ходить.

Продюсер сатирического интернет-сериала Семён Вавилов рассказал, что смерть Неретина наступила после двухдневного запоя. По его словам, съёмочная команда нашла актёра дома в «плачевном состоянии». Неретину вызвали бригаду скорой помощи, а через день стало известно о его кончине.