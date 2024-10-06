Москва, 6 октября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Российский актёр Андрей Неретин, исполнявший роль вымышленного депутата гордумы Уссурийска Виталия Наливкина в шуточном скетч-шоу, умер в возрасте 48 лет из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщил 6 октября Telegram-канал Mash.

кадр из видео

Уточняется, что мужчина скончался во сне. Недавно актёр перенёс инсульт. Также ему провели операцию по замене тазобедренного сустава, после которой он с трудом мог ходить. Получалось лишь с тростью добраться до магазина.

После прекращения съёмок шоу Неретин столкнулся с финансовыми проблемами. Деньги на оплату жилья и приобретение продуктов помогали собирать фанаты, отмечается в материале.

Сегодня продюсер сатирического интернет-сериала Семён Вавилов рассказал, что смерть Неретина наступила после двухдневного запоя. По его словам, съёмочная команда нашла актёра дома в «плачевном состоянии». Неретину вызвали бригаду скорую помощь, через день стало известно о его кончине.

Образ депутата Наливкина придумал актёрский коллектив во главе с Андреем Клочковым как пародию на чиновников. Ролики выходили в формате сатирических новостных репортажей региональных СМИ на YouTube-канале BARAKuda. Первый скетч выпустили в апреле 2019 года.