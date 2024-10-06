Москва, 6 октября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Актёр Андрей Неретин, исполнитель роли сатирического депутата Виталия Наливкина, умер после двухдневного запоя. Об этом 6 октября РЕН ТВ рассказал продюсер сатирического интернет-сериала Семён Вавилов.

Youtube/ BARAKuda

«После новости об окончательном закрытии проекта он сорвался», — пояснил собеседник.

Режиссёр проекта Андрей Клочков сообщил, что съёмочная команда нашла актёра дома в «плачевном состоянии». Неретину вызвали бригаду скорой помощи, через день стало известно, что он умер.

О смерти исполнителя роли вымышленного депутата гордумы Уссурийска Виталия Наливкина в сатирическом скетч-шоу стало известно 6 октября. 48-летний актёр умер во сне. Сообщалось, что недавно он перенёс инсульт и операцию по замене тазобедренного сустава.

Андрей Неретин родился 31 декабря 1975 года в Уссурийске.

Образ депутата Наливкина создавался как пародия на чиновников. Короткие ролики, стилизованные под новостные репортажи региональных СМИ, публиковали на YouTube-канале BARAKuda. Первый скетч вышел в апреле 2019 года.