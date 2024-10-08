Киев, 8 октября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Раненые украинские бойцы оказались брошены в Угледаре, окружённом российскими войсками. Об этом командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Охрименко рассказал в интервью украинскому изданию «Главком».

Иван Шилов ИА Регнум

Он признал, что не всех бойцов удалось забрать, и отметил, что ни сил, ни средств для дальнейшего удержания Угледара у ВСУ не было. Кроме того, оперативная обстановка в Донбассе изменилась и город утратил своё значение для киевского режима.

«Под огнём противника группы эвакуации иногда даже не могли выйти к точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех», — сказал Охрименко.

Как сообщало ИА Регнум, город Угледар в ДНР освободили подразделения российской группировки войск «Восток». Минобороны РФ заявило об этом 3 октября. Украинская оборона была сломлена благодаря обходному манёвру. Город взяли в клещи в результате ударов с флангов. Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен.

По словам покинувшего Угледар офицера 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсения Прилипки, российские военные, освободив этот город, получили стратегически важное преимущество. Он признал, что ВСУ не выдержали ежедневного давления со стороны ВС РФ и сдали город.