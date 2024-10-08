Москва, 8 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Двукратная чемпионка Европы по гребле Наталья Морозова умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщила Федерация гребного спорта России (ФГСР).

РИА Новости/Владимир Астапкович

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Натальи Владимировны Морозовой (Денисовой). Наталье Владимировне было 94 года», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Наталья Морозова родилась 20 января 1930 года. Была участницей Великой Отечественной войны и блокадницей Ленинграда. В 1944 году Морозову эвакуировали в Заполярье, где она продолжала работать на благо страны в достижении победы над нацистской Германией, за что получила две медали — «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией».

После войны Морозова начала заниматься профессиональным спортом. Морозова была двукратной чемпионкой Европы (1954, 1955) в четвёрках распашных с рулевым, пятикратной чемпионкой СССР, участницей Всемирных спортивных молодёжных игр в Бухаресте 1953 года. В 1955 году стала заслуженным мастером спорта СССР (1955) по академической гребле.