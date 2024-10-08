Анталья, Турция, 8 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Имущественный спор на €80 млн разгорелся между россиянами, владеющими отелем Crowne Plaza в турецкой Анталье. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

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Отмечается, что инициатором спора выступил держатель 95% акций компании Арби Алаудинов. Он подал иск к своей экс-супруге Алле Алаудиновой и сыну Ахмеду.

Как утверждает Арби Алаудинов, он передал своим родственникам 5% акций компании на содержание, однако они провели заседание совета директоров с поддельными документами и подписями.

Более того, по словам Алаудинова, бывшая супруга и сын подали на него жалобу, обвинив в оскорблении и угрозах, тем самым «создав ему ловушку», и он вынужден был покинуть Турцию.

В свою очередь бывшая жена Алаудинова и его сын заявляют, что Арби Алаудинов передал 45% акций новой жене в попытке уйти от ответственности.

В настоящее время суд рассматривает данное дело.

Как передавало ИА Регнум, ранее наблюдательный совет энергетической компании ZE PAK, принадлежащей польскому бизнесмену Зигмунту Солоржу, принял решение исключить из своего состава его сыновейТобиаса Солоржа и Петра Зака.

Отмечается, что это решение привело к падению стоимости акций компании на 3,3%. Их цена приближается к минимальному значению с 2022 года.