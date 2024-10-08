Анталья, Турция, 8 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Имущественный спор на €80 млн разгорелся между россиянами, владеющими отелем Crowne Plaza в турецкой Анталье. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

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Отмечается, что инициатором спора выступил держатель 95% акций компании Арби Алаудинов. Он подал иск к своей экс-супруге Алле Алаудиновой и сыну Ахмеду.

Как утверждает Арби Алаудинов, он передал своим родственникам 5% акций компании на содержание, однако они провели заседание совета директоров с поддельными документами и подписями.

Более того, по словам Алаудинова, бывшая супруга и сын подали на него жалобу, обвинив в оскорблении и угрозах, тем самым «создав ему ловушку», и он вынужден был покинуть Турцию.

В свою очередь бывшая жена Алаудинова и его сын заявляют, что Арби Алаудинов передал 45% акций новой жене в попытке уйти от ответственности.

В настоящее время суд рассматривает данное дело.

Как передавало ИА Регнум, ранее наблюдательный совет энергетической компании ZE PAK, принадлежащей польскому бизнесмену Зигмунту Солоржу, принял решение исключить из своего состава его сыновей — Тобиаса Солоржа и Петра Зака.

Отмечается, что это решение привело к падению стоимости акций компании на 3,3%. Их цена приближается к минимальному значению с 2022 года.